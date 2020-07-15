Директором Агентства по противодействию коррупции назначен Акмал Бурханов. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил источник в правительстве.

До этого назначения он с января 2019 года возглавлял Общенациональное движение «Юксалиш».

Агентство по противодействию коррупции создано указом президента от 29 июня и подчиняется непосредственно главе государства. В задачи нового госоргана входит разработка и реализация госполитики в области предупреждения и борьбы с коррупцией.