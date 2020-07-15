Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты оппозиционеру Виктору Бабарико. Причина отказа — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании. В письме Комитета госконтроля сказано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги», сообщило издание TUT.BY.

За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссии 367179 подписей, после проверок действительными были признаны 165744 подписи.

Еще одному кандидату — Валерию Цепкало — тоже отказали в регистрации из-за того, что после проверки ЦИК собранных подписей оказалось меньше 100 тысяч. Проверка комиссии также показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка.

Комиссия единогласно зарегистрировала Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко. По мнению ЦИК, в документах Тихановской был существенный недочет: она не указала, что в собственности ее мужа есть дом в Гомельской области. Кандидат объяснила, что муж оспаривал статус этого дома, документы на него забрали для следствия, а получить новые она не смогла без доверенности.

Действующий президент Александр Лукашенко собрал 1958800 подписей, после проверок действительными были признаны 1939572. В ЦИК отметили, что несоответствия в документах Лукашенко нет, подписей собрано достаточно.

Вечером 14 июля на улицы городов Беларуси вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов. Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве. Протесты сопровождались задержаниями с применением силы. По данным правозащитников, только в Минске вечером было задержано более 150 человек. По состоянию на 01.30 15 июля сообщалось о минимум 215 задержанных по всей стране.

Президентские выборы — шестые с обретения страной независимости — пройдут 9 августа. Нынешняя кампания имеет заметные отличия — километровые очереди к пикетам альтернативных претендентов, чтобы поставить за них подпись, и аресты кандидатов.