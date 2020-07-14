Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды выявил факт незаконной рубки дерева на пересечении улиц Алайская и Шахрисабз рядом со зданием Главпочтамта в Ташкенте.

Фото: Наталия Шулепина / Sreda.uz.

На ситуацию с рубкой многолетней чинары отреагировал журналист Абу-Али Ниязматов. По его словам, представители Управления благоустройства Мирзо-Улугбекского района при рубке части высохшей кроны дерева срубили также здоровые ветви. Кроме того, в прицепе грузовика управления также были куски других срубленных деревьев.

При инциденте также присутствовал инспектор городского управления по экологии и охране окружающей среды, который отмечал законность решения о рубке.





После резонанса в социальных сетях на место прибыл хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев. Он обратился к инспектору и журналисту и предложил решить вопрос через суд.

«Если ты (инспектор — ред.) приведешь эколога и докажешь, что ты прав, подавай на него в суд. Если он (журналист — ред.) докажет, то пусть на тебя подает в суд. Но не нужно рубить, не зная. Вы тоже не превращайте это в пустые слова. Я не буду его (инспектора — ред.) защищать, если он неправильно вырубил деревья. Если вы неправильно вырубили деревья, то такой человек мне не нужен. Если вы правильно вырубили, то народу не нужен такой блогер», — сказал он.

Джахонгир Артыкходжаев поручил Городскому управлению по экологии и охране окружающей среды обеспечить большую прозрачность при вырубке деревьев, уведомлять заинтересованных лиц заранее. Градоначальник предложил создать общественную комиссию из пяти человек, которая после изучения будет давать свое одобрение на вырубку или отклонять решение. Он также попросил граждан немедленно реагировать на распил деревьев и сообщать в соответствующие структуры.





Позже представитель Управления благоустройства предъявил разрешение на санитарную рубку древесных кустарниковых насаждений вне государственного фонда, подписанное заместителем хокима Мирзо-Улугбекского района по строительству Абдулазизом Абдулхаковым.

Как отметила экожурналист Наталия Шулепина, замхокима нарушил постановление Кабинета Министров (№255), в котором определяется порядок оказания государственных услуг по выдаче разрешения на рубку деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, и не указал точные адреса рубки. При этом в списке указано 28 деревьев — 12 сосен с диаметрами ствола, 8 чинар, 1 ясень, 3 карагача, 1 клен, 1 дуб.

По ее словам, экологам из Госкомэкологии сотрудники Управления благоустройства также представили еще один список без печатей и подписей, но с указанием адресов рубки.





Разрешение на санитарную рубку сухих и аварийных деревьев. На первой странице указаны 28 деревьев, а в приложении с адресами — 30. При этом в приложении с адресами не указана чинара на пересечении улиц Алайская и Шахрисабз. Фото: Госкомэкологии.

Пресс-секретарь Госкомэкологии Бунёд Абдуллаев рассказал «Газете.uz», что комитет не выдавал заключения на рубку дерева на пересечении улиц Алайская и Шахрисабз.

«В обеденное время я получил обращение, приехали на место примерно к 15:00. Оказывается до обеда был хоким и другие. Мы приступили к изучению, проверили документы. В Управлении благоустройства сказали, что у них есть документы на рубку и заключение инспекторов Госкомэкологии. Мы потребовали у них заключение, которое, как оказывается, выдано на другой адрес. А на рубку деревьев по текущему адресу Госкомэкологии никакого заключения не давало», — рассказал он.





С участием свидетелей был оформлен протокол, который передан в правоохранительные органы, а моторная пила изъята как вещественное доказательство. Количество вырубленных деревьев, сумма ущерба и штраф будут определены после изучения ситуации правоохранительными органами.

Напомним, с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года в Узбекистане действует мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Он не распространяется на санитарную обрезку и вырубку деревьев и кустарников, поврежденных в результате воздействия природных факторов или вредителей, болезней растений, засыхающих или высохших, а также угрожающих безопасности жизни и здоровья человека и его имуществу.