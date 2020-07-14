С 10 июля в Узбекистане вновь усилились карантинные меры, из-за чего многие люди снова могут лишиться источника дохода. Один из вариантов трудоустройства в период пандемии — работа водителем такси, курьером или сборщиком заказов в супермаркете. «Газета.uz» узнала у некоторых столичных служб такси и доставки, как получить работу в компаниях.

Все службы такси, с которыми мы связались, требуют, чтобы у водителей была лицензия на перевозку пассажиров и наличие собственного транспорта. Впрочем, те, у кого нет такой лицензии, могут попросить помощи служб такси, куда они обратились. Многие из них либо подскажут, как получить лицензию, либо сделают лицензию водителям сами.

В случаях служб доставки, курьерам с машиной также необходимо иметь лицензию на перевозку пассажиров. Но доставщиком можно устроиться и не имея машину. Можно пользоваться велосипедом, скутером, самокатом или же доставлять пешком. В таких случаях, курьеру выдается справка с места работы, что является основанием для передвижения.

Службы доставки

LeBazar

Служба доставки LeBazar набирает курьеров и сборщиков для работы в супермаркетах сети korzinka.uz.

Требования к сборщикам:

возраст до 25 лет;

владение узбекским и русским языками;

также необходим мобильный телефон на операционной системе Android (мобильная связь оплачивается).

Требования к курьерам:

возраст до 33 лет;

владение узбекским и русским языками;

мобильный телефон на операционной системе Android.

Документы, необходимые для трудоустройства:

паспорт;

лицензия на перевозку пассажиров (только для водителей машин).

По словам соучредителя компании Зохида Улмасбаева, во время первого усиления карантинных ограничений в марте-мае многие водители не могли работать из-за отсутствия стикера и лицензии на перевозку, несмотря на то, что курьеры не занимаются перевозкой пассажиров. Компания могла предоставить справку о трудоустройстве, но на деле курьеров все равно останавливали на постах и требовали лицензию.

Как работают курьеры?

Каждый курьер будет прикреплен к определенному супермаркету, чтобы среднее расстояние до клиента составляло 2−3 км. Им также требуется приобрести термосумку, оплатив половину ее стоимости — 75 тысяч сумов.

Трудоустройство сборщиков и курьеров:

Для трудоустройства гражданам необходимо заполнить форму через Telegram-бот @lebazarhrbot. Сотрудник компании свяжется с заявителем в течение одного-двух дней. Если соискатель соответствует всем требованиям и имеет все документы, трудоустройство занимает несколько минут. После прохождения тренинга он может приступить к работе.

Средний заработок работников за одну смену

За каждую доставку курьер получает 10 тысяч сумов. Также есть дополнительные выплаты, например, за перевес (для заказов свыше 20 кг) и бонусы. Если водитель устраивается на полную ставку, он может заработать до 6−7 млн сумов в месяц при выполнении всех требований отдела логистики, с которыми его ознакомят во время найма, сообщили в компании.

Средняя зарплата сборщиков составляет 2−2,5 млн сумов в месяц.

Bringo

Требования к курьерам:

мобильный телефон на операционной системе Android.

Документы, необходимые для трудоустройства:

паспорт;

водительское удостоверение;

лицензия на пассажироперевозку (только для водителей).

Доставщикам требуется приобрести термосумку: большую за 110 тысяч сумов или маленькую за 75 тысяч.

Трудоустройство

Подать заявление можно через Telegram-бот @Bringo07bot или позвонить по номеру +998781507377. При наличии всех документов и соответствии требованиям стать сотрудником компании можно в течение 20−30 минут.

Средний заработок

В среднем курьеры зарабатывают от 100 тысяч до 250 тысяч сумов в день.

Express24

Требования к курьерам:

мобильный телефон на операционной системе Android 6.0. и выше;

банковская карта Uzcard, подключенная к системе SMS-информирования.

Документы, необходимые для трудоустройства:

паспорт;

водительское удостоверение;

лицензия на пассажира перевозку (только для водителей машин).

Курьерам потребуется внести залог за термосумку в размере 100 тысяч сумов.

Трудоустройство

Устроиться на работу можно, позвонив по номерам 94−649−14−65 или 99−850−82−69 (с 9:00 до 18:00). Можно также написать на Telegram-аккаунты @S1986Dmitriy и @GUlI0282. На трудоустройство уходит не более получаса.

Службы такси

MyTaxi

Требования к водителям:

возраст от 18 до 65 лет;

знание города;

владение узбекским и русским языками на разговорном уровне.

Документы, необходимые для трудоустройства:

паспорт;

техпаспорт автомобиля;

водительские права;

ИНН;

лицензия на перевозку пассажиров и пассажирская страховка;

прописка в Ташкенте или Ташкентской области (номера машин 01 и 10 для Ташкента).

При наличии всех запрашиваемых документов и успешном прохождении собеседования для оформления на работу водителя уходит от 30 минут до часа.

Подать заявление на работу можно онлайн. Для этого водители могут написать на Telegram-аккаунт @mytaxidriver_connect и сообщить о том, что они хотят стать водителями MyTaxi.

IpakTaxi — партнер «Яндекс.Такси»

Компания IpakTaxi — официальный партнер сервиса «Яндекс.Такси» на территории Узбекистана. Компания поможет подключиться к сервису «Яндекс.Такси». Подключение бесплатное.

В среднем на трудоустройство требуется несколько дней. Первичную регистрацию также можно пройти онлайн, написав на Telegram-аккаунт @ipaktaxiii.

Требования к водителям:

стаж вождения не менее трех лет.

Документы, необходимые для трудоустройства:

паспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт транспортного средства;

ИНН;

трудовая книжка;

медицинская справка (форма);

лицензия на перевозку пассажиров.

Если у водителя нет лицензии на перевозку пассажиров, IpakTaxi поможет ее получить. Компания также обеспечивает водителей технической и информационной поддержкой.

Процедура получения лицензии

Водителю требуется нотариально заключить с компанией договор аренды на свой личный автотранспорт. Это нужно для того, чтобы таксопарк подал заявление в Министерство транспорта на выдачу лицензии на конкретный автомобиль. Для этого автотранспорт должен быть на балансе компании или на условиях аренды у компании.

Компания составит договор аренды, а водителю требуется оплатить его нотариальное оформление в размере 400 тысяч сумов. После этого водитель получит лицензию. По словам руководителя таксопарка Рустема Расимова, государственную пошлину за выдачу лицензии компания субсидирует. Она также стоит около 400 тысяч сумов.

Водителям необходимо пройти собеседование в таксопарке. Если оно пройдет успешно, требуется изучить стандарты работы в сервисе и пройти обучение и тестирование в зависимости от тарифного плана, который хочет обслуживать водитель.

Например, для того, чтобы работать на тарифе «Доставка», водителю требуется знать правила о том, когда забирать передаваемые вещи, как доставлять деньги, как быть, если получающий доставку находится вне зоны действия и другие. Водители должны сдавать тест на каждый доступный тариф, если хотят его обслуживать. Обучение и тестирование бесплатное.