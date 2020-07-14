Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании во вторник поручил руководителям четырех секторов в областях (хоким, прокурор, начальники управления внутренних дел и налогового управления) создать запас лекарств на три месяца. По его словам, подорожание лекарств на местах приводит к недовольству людей.

«Сколько надо средств, дадим. Но когда лекарства дорожают, это приводит к недовольству наших людей. Мы должны взять это под строгий контроль. Еще раз говорю: у нас в резерве все есть, чего нет — привозим. Вместе с тем возникают сложности с доставкой на места. В каждом регионы цены разнятся. Поэтому нужно создать резерв и обратить внимание на цены», — сказал глава государства.

Кроме того, президент поручил руководителям секторов контролировать цены на продовольственных рынках.

«Четыре руководителя области в своих регионах должны контролировать рынок. Нет никаких проблем с продовольствием в Узбекистане. Слава богу, сейчас время созревания. Нужно принять меры, чтобы доставить населению качественную и дешевую продукцию. Подготовку к зиме начнем с сегодняшнего дня», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев также заявил, что утром с 8:00 до 9:00 и вечером с 21:00 до 22:00 хокимы должны отвечать на вопросы граждан в социальных сетях.

В сообщении пресс-службы президента отмечалось, что было также поручено создать трехмесячный запас продовольствия.