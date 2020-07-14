В ряде регионов Узбекистана в 12:34 14 июля ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,1, глубина — 10 км.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Наманган (496 км) — 2 балла;
- Андижан (485 км) — 2 балла;
- Фергана (431 км) — 2 балла;
- Гулистан (471 км) — 2 балла;
- Джизак (473 км) — 2 балла;
- Самарканд (483 км) — 2 балла;
- Термез (326 км) — 2 балла;
- Карши (513 км) — 2 балла.
В других регионах страны сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.