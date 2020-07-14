В ряде регионов Узбекистана в 12:34 14 июля ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,1, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган (496 км) — 2 балла;

Андижан (485 км) — 2 балла;

Фергана (431 км) — 2 балла;

Гулистан (471 км) — 2 балла;

Джизак (473 км) — 2 балла;

Самарканд (483 км) — 2 балла;

Термез (326 км) — 2 балла;

Карши (513 км) — 2 балла.

В других регионах страны сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.