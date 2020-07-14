Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 июля провел совещание по вопросам повышения занятости молодежи и женщин, сообщила пресс-служба главы государств.
На совещании отмечалось, что в общем числе безработных в стране 732 тысячи — это молодые люди и 834 тысячи — женщины.
Президент подчеркнул важность решения проблем молодежи и женщин. Прежде всего обсуждены вопросы обучения и трудоустройства выпускников школ. В этом году общеобразовательные школы закончили 452 тысячи юношей и девушек. Из них 70 тысяч смогут получить высшее образование и 85 тысяч — профессиональное образование. Отмечалось, что даже если будут трудоустроены более 95 тысяч человек, необходимо обеспечить работой еще 200 тысяч молодых людей.
По этой причине принято решение ввести систему профессионального обучения в школах. С 2020—2021 учебного года директоры школ и учителя будут получать повышенную заработную плату в зависимости от поступления учащихся в вуз, овладения ими профессией и получения работы, отмечает пресс-служба президента.
Для этого с 7-го класса будут выявляться интересы учащихся к тем или иным профессиям. Учащиеся 8−9-х классов будут приобретать знания и навыки, которые станут основой для овладения перспективных профессий, таких как программист, дизайнер, переводчик и другие. Начиная с 10-го класса начнется обучение по робототехнике и программированию.
Кроме того, поручено наладить к концу года в махаллях деятельность 136 центров профессионального обучения, организовать в них краткосрочные курсы, а также оснастить 31 центр профобучения. Учебные курсы должны быть открыты прежде всего в махаллях с самыми высокими показателями бедности. Планируется выделить 200 млрд сумов из Антикризисного фонда в Фонд содействия занятости.
Напомним, что в школах решено продолжить эксперимент по внедрению вариативных учебных программ и расширят его на 7−9-е классы. Число направлений факультативных классов увеличится с 5 до 12.
Виктор Иванов
Начиная с 10-го класса начнется обучение по робототехнике и программированию."
Робототехнике и программированию нужно обучать уже в младших классах, параллельно с обучению родным языком. но нет материальной базы.
Misha Rabinovich
Надо создать серьёзную программу стимулирования школ. От этого зависит успех всего дела. Обратить особое внимание на проведение предметных олимбиад.
Комил Рахманкулов
Теперь светофор внедрят в школы. Будет составлен рейтинг школ по поступлению учеников в вузы. Учителя школ с зеленым цветом будут получать свою зарплату. Учителям желтых школ урежут зарплату на 25%, они будут получать 75% своего оклада. Учителям красных школ урежут зарплату наполовину.
Преподносится все это как благое дело, а на самом деле власть хочет сэкономить бюджетные деньги на зарплатах учителей. В общем, зря радовались учителя повышению зп, теперь все вернется в прежние времена. А на сэкономленные деньги будут строить какие нибудь грандиозные и бесполезные для населения проекты.
Говоря простым языком учителям хотят понизить зарплаты.