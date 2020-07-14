Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 июля провел совещание по вопросам повышения занятости молодежи и женщин, сообщила пресс-служба главы государств.

На совещании отмечалось, что в общем числе безработных в стране 732 тысячи — это молодые люди и 834 тысячи — женщины.

Президент подчеркнул важность решения проблем молодежи и женщин. Прежде всего обсуждены вопросы обучения и трудоустройства выпускников школ. В этом году общеобразовательные школы закончили 452 тысячи юношей и девушек. Из них 70 тысяч смогут получить высшее образование и 85 тысяч — профессиональное образование. Отмечалось, что даже если будут трудоустроены более 95 тысяч человек, необходимо обеспечить работой еще 200 тысяч молодых людей.

По этой причине принято решение ввести систему профессионального обучения в школах. С 2020—2021 учебного года директоры школ и учителя будут получать повышенную заработную плату в зависимости от поступления учащихся в вуз, овладения ими профессией и получения работы, отмечает пресс-служба президента.

Для этого с 7-го класса будут выявляться интересы учащихся к тем или иным профессиям. Учащиеся 8−9-х классов будут приобретать знания и навыки, которые станут основой для овладения перспективных профессий, таких как программист, дизайнер, переводчик и другие. Начиная с 10-го класса начнется обучение по робототехнике и программированию.

Кроме того, поручено наладить к концу года в махаллях деятельность 136 центров профессионального обучения, организовать в них краткосрочные курсы, а также оснастить 31 центр профобучения. Учебные курсы должны быть открыты прежде всего в махаллях с самыми высокими показателями бедности. Планируется выделить 200 млрд сумов из Антикризисного фонда в Фонд содействия занятости.

Напомним, что в школах решено продолжить эксперимент по внедрению вариативных учебных программ и расширят его на 7−9-е классы. Число направлений факультативных классов увеличится с 5 до 12.