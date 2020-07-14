В сентябре 2019 года в Узбекистане стартовал переход на онлайн-кассы. Указом президента Узбекистана от 6 сентября 2019 года №УП-5813 предусмотрен порядок по переходу всех субъектов предпринимательства до 1 января 2022 года на использование онлайн-контрольно-кассовых машин. Поэтому стоит знать, как такое устройство может помочь бизнесу и в чем его преимущества.

На территории страны разрешается использование только онлайн-контрольно-кассовых аппаратов, внесенных в государственный реестр ГНК Узбекистана.

Компания ARCA Group предлагает бизнесу свое видение современной системы торговли на основе онлайн-кассы PAX A930, которая позволит автоматизировать деятельность, повысить ее прозрачность и сделать ведение бизнеса простым и удобным. PAX A930 внесена в государственный реестр онлайн-контрольно-кассовых машин и соответствует всем требованиям, предъявляемым законодательством.





Оптимизация бизнес-процессов

PAX A930 — это инновационный инструмент контроля кассира и получения данных, позволяющий автоматизировать систему полного учета выручки, контролировать собственный бизнес и увеличить скорость обслуживания клиентов.

Онлайн-ККМ РАХ А930 выделяется доступным функционалом. Она помогает сократить количество документации, повысить транспарентность бизнеса, а также оперативно решать вопросы с покупателем.

Также, являясь универсальным устройством, продукт компании ARCA Group решает сразу несколько задач. Она совмещает в себе функции кассового аппарата и банковского терминала. Благодаря такой интеграции PAX A930 может обслуживать как наличные, так и безналичные платежи за считанные секунды.





Ускорение системы работы предприятия

Компания ARCA Group следит за последними событиями в мире технологий и инноваций и постоянно совершенствует возможности своих продуктов. Поэтому онлайн-касса PAX A930 оснащена передовой технической начинкой.

Устройство поддерживает подключение к 4G, Wi-Fi (2,4 ГГц, опционально 5 ГГц) и Bluetooth 4.2. Это обеспечивает хорошее соединение при передаче данных и позволяет использовать все функции аппарата в любом месте и без подключения лишних проводов.

Также онлайн-касса PAX A930 работает под управлением ОС Android 7.1 и оснащена мощным многоядерным процессором Qualcomm. Такая техническая начинка гарантирует быструю, плавную и безопасную работу с потрясающей графикой и эффективностью энергопотребления.

Вместе с тем продукт компании ARCA Group отличается не только своей многофункциональностью, но и качественной картинкой. Ее обеспечивает большой и яркий 5,5-дюймовый HD-экран на базе IPS-матрицы. Такой дисплей позволяет отображать цвета с максимальной точностью и повышает скорость и удобство работы кассиров.





Многофункциональность устройства с TINDA

TINDA — это универсальная платформа, обеспечивающая компаниям оптимизированное управление персоналом, ведение маркетинга, контроль платежей и интеграцию со сторонними программными решениями для приема безналичных платежей. Она уже предустановлена на онлайн-ККМ PAX A930, поэтому бизнес будет удобнее вести «не отходя от кассы».

ПО TINDA сертифицировано Национальной системой сертификации во исполнение постановления Кабинета министров Узбекистана от 23 ноября 2019 года и имеет класс незащищенности от несанкционированного доступа 1Д.

Благодаря платформе предприниматель сможет контролировать финансы и производство, анализировать бизнес-процессы, управлять взаимодействиями с клиентом и автоматизировать расчет цен.

В TINDA также встроены все необходимые опции для бизнеса. Так, внедренная система MIS оптимизирует рабочий процесс, ERP поможет в управлении производством, а CRM проконтролирует маркетинговые ходы и коммуникацию с клиентом.

В то же время одной из основных задач платформы является эффективное продвижение предприятия. Для этого ARCA Group внедрила в TINDA организацию рекламы для целевой аудитории, добавила возможность интеграции системы кешбэка и бонусной программы, а также встроила аналитику продаж.

ARCA Group всегда стремится к полному пониманию процессов каждого бизнеса и осознает важность индивидуального подхода к каждому клиенту. Поэтому компания готова предложить те программные решения, которые необходимы конкретному предприятию.





Безопасность и прозрачность оплат

Благодаря усовершенствованным возможностям обновленной платформы аппарат обладает новой степенью защиты данных, что позволяет легко и безопасно справляться со всеми бизнес-задачами.

В PAX A930 используется фискальный накопитель, который самостоятельно передает данные в налоговую службу в режиме онлайн. После того как кассир пробивает чек, накопитель шифрует информацию и через оператора фискальных данных передает ее в налоговую службу. За счет метода шифрования продукт компании ARCA Group служит дополнительной гарантией безопасности и прозрачности взаимоотношений предпринимателя и потребителя.

Удобный расчет банковскими картами с помощью эквайринга

Эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет принимать платежи с банковских карт. Она исключает риск принятия фальшивых купюр и помогает экономить на инкассации наличности, а также предоставляет удобный способ расчета и снижает риск воздействия человеческого фактора.

В PAX A930 уже встроен эквайринг. Arca Group заботится о каждом обладателе онлайн-кассы и регулярно пополняет список банков-партнеров по эквайрингу. В список уже вошли более 20 коммерческих банков республики, в том числе «Капиталбанк», Hamkorbank, Asia Alliance Bank, «Асака», «Узпромстройбанк» и другие.

Как купить PAX A930

Приобрести онлайн-кассу можно в центрах технического обслуживания, расположенных во всех регионах страны.

После приобретения онлайн-кассы специалисты ARCA Group обучат работе в ней и покажут все тонкости и удобства.

Сама компания поможет наладить и запустить онлайн-ККМ, обеспечить ежемесячное сопровождение кассового программного обеспечения TINDA, отремонтирует и заменит запчасти, а также проконсультирует по работе с онлайн-ККМ.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте и страницах в соцсетях.

Call-центр: (+998) 78−120−23−23

Официальный сайт: arca.uz

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