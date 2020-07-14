IT-компания «Инфосистемы Джет» продлила контракт по сервисному обслуживанию Beeline Uzbekistan. К оказываемым услугам теперь добавился Business Impact Analysis (BIA), определяющий возможные последствия возникновения кризисных и чрезвычайных ситуаций, а также формирующий требования бизнеса к непрерывности ресурсов, обеспечивающих оказание услуг оператора.

Beeline Uzbekistan сотрудничает с «Инфосистемами Джет» уже более 12 лет. В рамках многолетнего аутсорсингового контракта, продленного еще на три года, IT-компания осуществляет для оператора непрерывный цикл работ: планирование вычислительных мощностей (Capacity Planning), проектирование и внедрение актуальных IT-решений, поставку необходимого оборудования, сервисное обслуживание всех информационных систем и аутсорсинг службы эксплуатации.

Специалисты «Инфосистем Джет» обеспечивают функционирование, отказоустойчивость и резервирование IT-инфраструктуры, на которой работают все бизнес-критические приложения: биллинг, системы корпоративной отчетности и аналитики, CRM, система приема платежей и другие.

На круглосуточном обслуживании находятся более 300 единиц оборудования в двух дата-центрах, системы хранения данных, система резервного копирования на базе ленточных библиотек IBM, ПО для резервного копирования и обеспечения доступности. Максимальное время восстановления работоспособности систем не превышает четырех часов, а фактический SLA по инцидентам держится на уровне 99,99%.

Также эксперты интегратора ежегодно обновляют техническое оснащение и помогают определить стратегию дальнейшего IT-развития оператора.

«Для нас крайне важно ежедневно предоставлять нашим абонентам сервис и услуги высокого уровня. Потому что мы ценим каждого из них и хотим дать им только лучшее. Бесперебойная работа всех IT-систем — это залог стабильности бизнеса и лояльности к нам миллионов абонентов. Не менее важно получить данные услуги под ключ, чтобы „не болела голова“ о технических тонкостях тех или иных настроек. Не первый год мы доверяем столь важную функцию интегратору, который ответственно выполняет взятые на себя обязательства и тем самым обеспечивает стабильную работу нашего бизнеса», — отмечает Евгений Когай, директор по информационным технологиям Beeline Uzbekistan.

Компания «Инфосистемы Джет» работает с оператором и в области построения непрерывности бизнеса. В рамках нового договора интегратор предоставляет услугу Business Impact Analysis (BIA), позволяющую осуществлять оценку последствий возникновения негативных событий: отказ в работе систем, технические ошибки в приеме платежей и так далее. Благодаря BIA оператор может более эффективно продумывать DRP (планы восстановления после аварии) и принимать оптимальные решения по развитию IT-инфраструктуры.

«Телекоммуникационной компании важно не только обеспечивать качественный сервис своим абонентам, но и четко понимать объем ресурсов, который на данный момент необходим для оказания услуг связи. Именно поэтому нужно постоянно актуализировать вычислительные мощности, чтобы те отвечали текущим бизнес-потребностям. Вот уже двенадцать лет мы обеспечиваем как комплексную поддержку и своевременную модернизацию всей IT-инфраструктуры Beeline Uzbekistan, так и прорабатываем возможные зоны роста компании в соответствии с меняющейся конъюнктурой рынка. Мы всегда помним, кто клиент нашего клиента. А это залог успеха и стратегического роста нас, как интегратора», — говорит Роман Егорченков, директор по развитию бизнеса в странах СНГ «Инфосистемы Джет».

Jet Infosystems Central Asia — официальное представительство интегратора в Узбекистане — также получило новые партнерские статусы от IBM (Gold Partner) и Oracle (Field Delivery Partner). А это позволяет компании представлять данный класс решений на рынке Узбекистана, привлекать сертифицированных специалистов и оказывать весь комплекс услуг по технической поддержке систем.

Сайт: jet.su

Facebook: fb.com/jetinfosystems.online

Telegram: t.me/jetinfo

На правах рекламы.