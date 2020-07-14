Узбекистан опустился на 6 позиций в рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства. В новом обзоре ООН по уровню развития электронного правительства (UN E-Government Survey, PDF) страна заняла 87-е место среди 193 государств.

Как отмечается в обзоре, предоставление онлайн-услуг в Узбекистане значительно улучшилось, несмотря на сдержанное развитие инфраструктуры.

Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI) Узбекистана составил 0.66 (в 2018 году — 0.62), что выше среднего мирового индекса в 0.60. У лидера рейтинга Дании этот индекс составляет 0.97, у лидера в азиатском регионе Южной Кореи — 0.95, у лидера в регионе Центральной Азии Казахстана — 0.83 (в 2018-м — 0.75).

EGDI формируется из трех субиндексов: индекса телекоммуникационной инфраструктуры, индекса человеческого капитала и индекса онлайн-услуг. Для Узбекистана они составили, соответственно, 0.47, 0.74 и 0.78.

По второму основному показателю обзора — Индексу электронного участия (E-Participation Index, EPI) Узбекистан улучшил позицию на 13 пунктов, поднявшись с 59-го на 46-е место. С индексом 0.80 Узбекистан оказался в группе стран с очень высоким EPI.

Обзор по уровню развития э-правительства публикуется Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам каждые два года. Это единственный глобальный отчет, который дает оценку уровня развития электронного правительства всех государств-членов ООН.

«Электронное правительство помогает предоставлять услуги и возможности взаимодействия непосредственно населению в отдаленных или неблагополучных сообществах, обеспечивая их доступ из дома или посредством цифровых киосков, — отмечается в обзоре. — Электронное правительство — это не только предоставление услуг, оно также играет роль в укреплении цифровой грамотности, цифрового охвата, цифровой доступности и цифровой идентичности».

Среди проблем, с которыми сталкиваются страны при продвижении э-правительства, называются ограниченность ресурсов, отсутствие цифровой инфраструктуры и недостаточный потенциал или возможности.

Пандемия COVID-19 усилила роль электронного правительства, говорится в обзоре. Цифровые услуги становятся все более распространенными, так как социальное дистанцирование способствует интерактивному взаимодействию. Платформы э-правительства также могут использоваться для управления кризисами с помощью инновационных способов.

«Когда личное взаимодействие невозможно или не поощряется, инструменты электронного государственного управления становятся жизненно важными. Страны с сильными и универсальными системами электронного правительства смогли предоставить четкую и актуальную информацию общественности, местным органам власти и поставщикам медицинских услуг, а также возможность работать с другими заинтересованными сторонами, такими как поставщики услуг, чтобы сократить распространение дезинформации и решить вопросы кибербезопасности и конфиденциальности данных», — подчеркивают составители обзора.

Рейтинг стран бывшего СССР по развитию э-правительства