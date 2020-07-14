Республиканская клиническая больница №1 в Ташкенте перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге во вторник сообщил член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов.

«В первые дни пандемии у нас на коронавирусе специализировалась клиника Института вирусологии, клиника Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. Только две клиники в Ташкенте специализировались. В областях это были все инфекционные клиники», — рассказал он.

Сегодня, по его словам, только в Ташкенте лечением пациентов с коронавирусной инфекцией занимаются 16 клиник, среди них — клиники Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации, НИИ травматологии и ортопедии, НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии и другие.

«Еще пять так называемых провизорных клиник, где мы тоже держим коронавирусных больных, но там мы лечим больных с легким и средним течением, где не нужно кислородной поддержки», — добавил Хабибулла Акилов.

Он отметил, что инфекционная больница в Зангиатинском районе Ташкентской области заполнилась спустя неделю после того, как начала принимать больных COVID-19. «При таком течении, возможно, придется перепрофилировать и другие клиники», — подчеркнул Акилов.

Профессор также сообщил, что штаб сейчас занимается вопросом дооснащения всех клиник, которые принимают пациентов с коронавирусом, специальным оборудованием для ведения больных средней тяжести и тяжелых — это концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и портативные аппараты рентген-диагностики. «Они все в течение недели начнут поступать, уже финансовые вопросы сегодня решили», — сказал он.

Хабибулла Акилов подтвердил сообщения о случаях смерти в Республиканской клинической больнице №1 и в клинике Ташкентской медицинской академии.

«Действительно эти случаи есть, и мы — ни Министерство здравоохранения, ни Спецкомиссия — не сторонники скрывать какую-то статистику ни по летальности, ни по заболеваемости. Мы не заинтересованы в том, чтобы занижать эти цифры. Эти смерти есть», — отметил он.

По его словам, среди умерших есть непосредственно болевший COVID-19. «Но есть случаи, где есть схожая клиника, но нет анализа, нет подтвержденного ПЦР, и мы до конца не можем сказать, этот больной умер от своей хронической болезни или на фоне хронической болезни присоединившийся коронавирус стал причиной смерти. Но тем не менее, смерти есть», — признал профессор.