Бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти награжден орденом «Дустлик». Указ об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В документе отмечаются заслуги Сумы Чакрабарти «в налаживании стратегического партнерства и расширении многопланового сотрудничества» между Узбекистаном и ЕБРР.

Кроме того, подчеркивается его личный вклад «в повышение эффективности осуществляемой в стране программы социально-экономических реформ, а также содействие приоритетным инвестиционным проектам по модернизации промышленности и инфраструктуры, поддержку процессов формирования благоприятного инвестиционного климата и деловой среды в республике».

Сума Чакрабарти занимал пост президента ЕБРР с июля 2012 года по июль 2020 года. В 2017 году банк возобновил инвестиции в Узбекистан. На сегодня ЕБРР инвестировал 1,7 млрд евро в экономику страны, участвуя в 79 проектах.