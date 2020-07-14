В возрасте 57 лет в Ташкенте скончался известный актер кино и театра Абдураим Абдувахобов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Узбекистана.
Заслуженный артист Узбекистана, актер Узбекского национального академического театра снялся в большом количестве кинолент и сыграл множество ролей в театре.
Кадр из фильма «Озорник». Фото: kino-teatr.ru.
Он известен своими ролями в фильмах «Озорник» («Шумбола», 1977), «Подарю тебе город» («Туйлар муборак», 1978), «Дуэль под чинарой» «(Чинор тагидаги дуэль», 1979), «Бабушка-генерал» («Суюнчи», 1982), «Шайтанат — царство бесов» (1998) и других.
Похороны Абдураима Абдувахобова пройдут во вторник.
Клара Умархужаева
Ойй, как же так то? Жалко(( Шум бола останется в наших сердцах. Жойлари жаннатда булсин
Курбанали Холматов
Жойлари Жаннатдан болсин
Судья Дредд
Аллох рахмат килсин, жойлари жаннатдан булсин. Амин
Khursand Mahmudov
Яхши ва талантли инсон эди. Уни йўқотиш жуда оғир. Ешлигимини эслатиб турар эди. Оллоҳ раҳматига олсин. Омин.
Shuxrat Raxmonqulov
Жойлари жаннатдан булсин Илохим. Урни билинади. Хали бери бунака артист келмаса керак. Вирус га бардош беролмадилар.
Нари Ман
Самые искренние соболезнования родным и близким! Большая утрата! Будем помнить “Озорника“ всегда
Жойлари жанната булсин, великий актёр, который останется в наших сердцах!
АЛИЕВА ДИЛФУЗА
Инна лиллахи ва Инна илахи рожиун. Охирати обод булсин.