В возрасте 57 лет в Ташкенте скончался известный актер кино и театра Абдураим Абдувахобов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Узбекистана.

Заслуженный артист Узбекистана, актер Узбекского национального академического театра снялся в большом количестве кинолент и сыграл множество ролей в театре.





Кадр из фильма «Озорник». Фото: kino-teatr.ru.

Он известен своими ролями в фильмах «Озорник» («Шумбола», 1977), «Подарю тебе город» («Туйлар муборак», 1978), «Дуэль под чинарой» «(Чинор тагидаги дуэль», 1979), «Бабушка-генерал» («Суюнчи», 1982), «Шайтанат — царство бесов» (1998) и других.

Похороны Абдураима Абдувахобова пройдут во вторник.