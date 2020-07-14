Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о смерти супружеской пары — 68-летнего К. А. и 67-летней С. А., жителей Алмазарского раойна Ташкента, у которых был выявлен коронавирус.

5 июля супругов, у которых наблюдалась температура тела 38 градусов и общая слабость, госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. У них были взяты анализ на COVID-19, результат был положительным.

Для оказания им специализированной медицинской помощи они были переведены в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы. По причине острой дыхательной недостаточности супруги были подключены к аппарату искусственного дыхания.

Им был поставлен диагноз «тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность». Отмечены сопутствующие болезни: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, артериальная гипертензия.

Несмотря на усилия врачей, состояние пациентов резко ухудшилось, они скончались от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.