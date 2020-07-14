В Ташкенте скончался 61-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 65-й случай смерти пациента с COVID-19.

Житель Шайхантахурского района Ф. А. в течение 10 дней лечился в домашних условиях от повышенной температуры, головной боли, кашля и одышки, отмечает Минздрав. После того, как лечение не дало результатов, мужчина сдал анализ на COVID-19, который подтвердился.

13 июля больной был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в отделение реанимации клиники Ташкентской медицинской академии. Ему был поставлен диагноз «тяжелое течение COVID-19». Заболевание сопровождалось двусторонней бронхопневмонией и дыхательной недостаточностью. У мужчины также были сопутствующие болезни.

Несмотря на реанимационные процедуры, состояние пациента ухудшилось, он скончался от острой дыхательной, хронической печеночной и почечной и легочно-сердечной недостаточности.