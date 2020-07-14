Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 14 июля выросло на 281 и достигло 13872, сообщило Министерство здравоохранения.

201 новый случай выявлен в Ташкенте (из них 151 — среди населения и 50 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин), 21 — в Кашкадарьинской области, 20 — в Самаркандской области, 15 — в Навоийской области и 6 — в Каракалпакстане у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин.

Еще 15 случаев диагностировано в Наманганской области (13 — у тех, кто контактировал с заболевшими и 2 — среди населения) и 3 — среди населения в Джизакской области.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране на данный момент составляет 8030. Лечение проходят 5778 пациентов, из них 53 — в тяжелом состоянии и 7 — в крайне тяжелом.

Минздрав также сообщил о смерти 56-летнего мужчины в Каршинском районе Кашкадарьинской области. С 5 по 10 июля у него наблюдалась повышенная температура и слабость, а 11 июля ему поставили диагноз COVID-19. В крайне тяжелом состоянии больного госпитализировали в областной центр фтизиатрии и пульмонологии.

Несмотря на реанимационные процедуры, состояние мужчины ухудшилось, он скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Это 64-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Узбекистане проведено свыше 1,4 млн тестов, из них за последний день — 24,3 тысячи.