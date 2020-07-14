13 июля стало днем, когда в Узбекистане подтверждено самое большое число случаев коронавируса — 594. Из них 272 случая выявлено в карантинных учреждениях и 322 — среди населения, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее число случаев, выявленных в стране с 15 марта, достигло 13591.

Все случаи, зарегистрированные в последние часы (231), выявлены в Ташкенте, в том числе 146 — у граждан, контактировавших с заболевшими и взятых на карантин, и 85 — среди населения.

В течение дня было выписано 178 выздоровевших пациентов, их общее число достигло 8030, показатель выздоровления составляет 59%.

Число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось на 3 и достигло 63. Последний скончавшийся пациент, о котором сообщено официально, — это 60-летний житель столицы, госпитализированный 6 июля в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи с инсультом и переведенный в инфекционную больницу в Зангиате после подтверждения COVID-19.

На лечении в медицинских учреждениях находится 5498 пациентов, состояние 45 из них тяжелое, 7 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях содержится 51555 человек, в стационарных — 23860.

Источник: Минздрав.