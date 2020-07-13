В цифровую эпоху каждый легко может связаться с родными из любой точки мира с помощью видеозвонков и текстовых сообщений. Однако ситуация с отправкой денежных средств до недавнего времени стояла остро и доставляла множество неудобств.

Если человек находился в другой стране, то для отправки средств ему приходилось добираться до банка, что уже само по себе доставляет дискомфорт. А еще нужно было дождаться своей очереди, чтобы подойти к заветному окошечку и наконец-то отправить нужную сумму.

Сами переводы совершались в течение нескольких часов, а иногда даже дней. Казалась бы простая процедура, но сколько сил и времени она отнимает.

К счастью, Paysend упрощает этот процесс в десятки раз и теперь все, что нужно пользователю — это лишь смартфон с интернетом.





Paysend — это инновационная онлайн-платформа для совершения международных переводов. Платформа успешно функционирует в более чем 80 странах. Официальными партнерами компании являются крупнейшие мировые банки и платежные системы, среди которых Visa, Mastercard, «МИР» и «Сбербанк». За время своего существования Paysend зарекомендовала себя как надежную платформу с мгновенным переводом средств и низкими комиссионными.

Независимо от суммы, которую нужно отправить в Узбекистан, будет снята фиксированная комиссия: 49 рублей из России, 199 тенге из Казахстана, 1,5 евро из Европы, 2 доллара из США и 1 фунт-стерлинг из Великобритании.

С Paysend можно осуществлять денежные переводы между картами банков разных стран в режиме реального времени и на выгодных условиях. И все это даже не вставая с дивана.

Еще одним приятным бонусом является то, что воспользовавшись специальным invite-кодом FOIZSIZ, можно совершить первый перевод бесплатно.





Все денежные переводы совершаются по выгодному для отправителя курсу. Приложение экономит не только время пользователей, но и их средства.

Плюсы пользования платформой Paysend:

мгновенный перевод денег с карт Visa, Mastercard, «МИР», «Сбербанка» на карты UzCard, HUMO и UnionPay в один клик;

низкие комиссионные;

выгодный курс обмена.

Paysend — это новое слово в сфере денежных переводов в Узбекистане. Платформа поможет сэкономить деньги и время.

Первый перевод можно совершить по ссылке или в приложении, скачав его на свой смартфон.

Сайт: paysend.com

Facebook: fb.com/Paysendcom

Instagram: @paysend_rus

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