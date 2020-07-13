Компания Bizning Uylar Development делится свежими новостями со строительной площадки жилого комплекса Olmazor Business City. Теперь наблюдать за ходом строительства стало еще удобнее и приятнее благодаря формату таймлапс-видео.

Olmazor Business City — это новый жилой квартал Алмазарского района. Его масштаб достигает более 23 га, на которых расположены пять лотов, включающие в себя коммерческие и офисные помещения, шопинг-молл, современное медицинское учреждение, учебные заведения, а также зоны активного отдыха.

Сейчас быстрым темпом идут наружные и внутренние отделочные работы в 14 полностью возведенных зданиях. Также все квартиры в жилом комплексе Olmazor Business City поступают в продажу с готовым качественным ремонтом. На данный момент в помещениях ведутся монтажные работы внутренних коммуникационных систем.

Также в Olmazor Business City есть возможность приобрести квартиру в кредит на выгодных условиях.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халка Йули, 3-Г

Ориентир: перекресток Северный Алмазар

Сайт: bizninguylar.uz

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