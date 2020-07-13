До конца недели погоду на территории Узбекистана будет определять поле пониженного давления. Для такой ситуации характерна очень жаркая погода, которая обычно наблюдается во время чилли, сообщила пресс-служба Узгидромета.

«После комфортных температур, наблюдавшихся в конце июня и в первую декаду июля, на этой неделе жители Узбекистана ощутят настоящую летнюю жару, которая придет к нам с районов Туркменистана», — говорится в сообщении

В эти дни температура воздуха будет ночью в пределах +21…+24 градусов, днем +37…+40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами до +42 градусов.

Такие значения на 4−6 градусов выше нормальных для разгара лета, однако подобная температура бывает в Узбекистане практически ежегодно, отмечают синоптики.

По всей равнинной территории страны сохранится малооблачная и сухая погода, лишь по предгорным и горным районам с 13 по 15 июля есть вероятность выпадения кратковременных дождей с грозами, в основном во второй половине дня с развитием облачности.

Местами по республике будет усиливаться ветер до 15−20 м/с с пыльным поземком.