Вот уже пятый месяц в республике продолжается карантин. Жители стараются адаптироваться к новым условиям, которые постоянно меняются — то смягчаются, то становятся жестче. Разумеется, эти меры нужны, чтобы остановить пандемию. Но вместе с этим карантин вынуждает искать новые пути решения повседневных задач.

Как передвигаться по городу? Казалось бы, такая обыкновенная вещь — сел и поехал. Вот только на чем? Метро закрыто, а это один из востребованных видов городского транспорта. Остальной общественный транспорт также временно не работает. Люди стали чаще ездить на такси, но передвигаться на нем постоянно дорого.

Общественному транспорту есть две альтернативы. Можно ходить пешком — это полезно для здоровья, но большие расстояния даются с трудом и отнимают много времени. Хорошо если работа в пяти минутах ходьбы, но что если путь занимает целый час? Есть еще велосипеды, но этот вид транспорта подойдет немногим. Мало кому понравится крутить педали в жаркий июльский полдень.

Вторая альтернатива — это личное авто. Своя машина открывает удобную возможность передвижения — ездить можно по рабочим делам, не боясь опаздать. А для семейных людей плюсы личного авто умножаются в разы. Когда есть родители, дети, супруг или супруга, в собственной машине им будет безопаснее.

Личный автомобиль — удовольствие не из дешевых, но это вложение в будущее, которое довольно скоро окупит себя и начнет экономить время и деньги. Однако, жизненные ситуации бывают совершенно разные и не всегда на руках есть сразу вся сумма для покупки машины. А так ли это необходимо?

Опытные автомобилисты знают: к покупке машины нужно подходить осознанно. Необходимо не только знать, какую модель машины выбрать, но и поймать подходящий момент, когда предложение будет максимально выгодным. И этот момент настал.

С 6 июля АКБ «Капиталбанк» вместе с UzAuto Motors запустил акцию: специальные онлайн-автокредиты со сниженным процентом первоначального взноса — всего 20%. Достаточно оплатить первоначальный взнос и можно ездить на личном авто уже сейчас. К тому же кредитная нагрузка будет ниже, чем обычно — в рамках акции продлен и срок погашения кредита. Раньше кредит можно было получить на срок от 24 до 36 месяцев, а сейчас — от 36 до 40.

Оставить заявку на получение кредита можно на сайте avto.kapitalbank.uz. Кредит можно получить на автомобили UzAuto Motors: Cobalt, Nexia, Tracker AT, Tracker MT и Trailblazer под 24% годовых. Все детали и варианты указаны на сайте.

Акция продлится весь месяц до 31 июля. Сейчас наступило оптимальное время, чтобы воплотить мечты в жизнь и приобрести автомобиль.

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