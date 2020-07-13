Заместитель министра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов в ходе брифинга в понедельник ответил на вопросы о законности ограничительных карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса.

Нарушение прав и свобод граждан

По словам Музрафа Икрамова, карантинные ограничения не нарушают права и свободы граждан, закрепленные Конституцией. Здесь он привел статью 28 основного закона, согласно которой гражданин страны имеет право на свободное передвижение по территории республики, въезд и выезд из нее, за исключением ограничений, установленных законом.

Уточняется, что правовой основой установления ограничений на передвижение населения и автотранспорта определен закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В статье 3 этого документа предусмотрено в качестве карантинных мер ограничение передвижения людей, товаров и автомобилей.

Замминистра юстиции добавил, что введенные ограничения не противоречат и международным обязательствам республики. Статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах допускает ограничения, если они предусмотрены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка и здоровья населения.

Штрафы

Заместитель министра уточнил, что штрафы за нарушение карантинных мероприятий и санитарных правил налагаются исключительно в соответствии с Уголовным кодексом и Кодексом об административной ответственности, а не с решениями Республиканской спецкомиссии.

Согласно статье 5 закона о санэпидблагополучии населения, санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы — документы, устанавливающие требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, они являются обязательными для соблюдения государственными и иными органами, юридическими и физическими лицами.

В части 2 статьи 54 Кодекса об административной ответственности указано, что нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, влечет соответствующую ответственность.

Почему не вводится режим ЧС?

Музраф Икрамов остановился и на вопросе неустановления в Узбекистане режима чрезвычайной ситуации. По его словам, анализ мировой практики показал, что оценка ситуации в борьбе с коронавирусом и ее результативность не зависят от вида введенного режима: чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация, комендантский час, карантин как в отдельности, так и в целом.

Он отметил, что проводимые в Узбекистане противоэпидемические мероприятия в большей степени подпадают под действие закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а не закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

«Ограничительные мероприятия (карантин) для борьбы с коронавирусной инфекцией в настоящее время являются наиболее подходящими из всех режимов и они дают свои результаты. В случае необходимости могут быть введены дополнительные ограничения в рамках данного режима, все зависит от обстоятельств, — добавил замминистра. — В этом плане никак нельзя согласиться с отдельными „диванными советниками“, что принимаемые меры не являются подходящими или достаточными для достижения окончательной цели в недопущении распространения массового заражения коронавирусом».

Напомним, на период с 10 июня по 1 августа в Узбекистане ужесточены карантинные меры. Ограничено передвижение автотранспорта, запрещено проведение свадеб, массовых мероприятий, закрылись вещевые рынки, пункты общепита, спортивные залы. По выходным полностью ограничено движение автотранспорта, жителям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.