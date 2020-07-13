За последние сутки в мире зарегистрированы рекордные 230370 случаев заражения коронавирусом, сообщило РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Скончались 5285 пациентов с COVID-19. Таким образом, за время пандемии в мире выявили более 12,5 миллиона случаев заболевания и зафиксировали 561,6 тысячи летальных исходов.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Северной и Южной Америке — 6,5 миллиона человек и в Европе — 2,9 миллиона.

При этом медицинские службы Нью-Йорка в минувшую субботу впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей пациентов с коронавирусом. С марта в мегаполисе не было ни одного дня без летальных случаев, связанных с COVID-19. В пятницу в мегаполисе было зафиксировано два предполагаемых, но не подтвержденных случая смерти зараженных коронавирусной инфекции.