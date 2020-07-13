Подписание заемного и финансового соглашений на 500 млн долларов между Узбекистаном и Всемирным банком по проекту «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» состоялось 11 июля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Церемония прошла в онлайн-формате: документы были заверены цифровыми подписями на специальных планшетах.

Об одобрении Всемирным банком финансирования проекта, который является составляющей Стратегии развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020−2030 годы, стало известно в марте.

Результатами проекта, как сообщили в Минсельхозе, станут цифровизация отрасли, реформирование научно-исследовательских институтов и в целом системы знаний, которая будет выстроена по международной системе Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS). Кроме того, в рамках проекта запланирована финансовая поддержка фермеров и кооперативов на базе прямой кредитной линии, повсеместное внедрение консультационных услуг, расширение прав и возможностей фермеров путем их непосредственного подключения к рынкам.

Все это, как ожидается, приведет к более эффективному использованию земельно-водных ресурсов, улучшению качества и конкурентоспособности продовольственной продукции, расширению экспорта Узбекистана, а также повысит показатели продовольственной безопасности в стране, отметили в Минсельхозе.

Общая сумма проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан», который продлится до 2026 года, составляет 659,3 млн долларов. Из них 500 млн долларов — это средства Всемирного банка, выделенные в качестве займа и кредитов на 30 лет с определенным льготным периодом. Остальные средства — это вклад Узбекистана в эквиваленте 124,3 млн долларов (в виде предоставления льгот по налогам и платежам, а также оплаты финансовых издержек в инвестиционный период) и вклад бенефициаров, составляющий 35 млн долларов (формируется за счет собственных средств бенефициаров по кредитной линии).

Компоненты проекта по модернизация сельского хозяйства Узбекистана

Компонент I. Поддержка программ, способствующих повышению производительности сельского хозяйства. В процессе его реализации будет повышен потенциал научно-исследовательских институтов (НИИ), научных центров и агентств при Минсельхозе, а также будут созданы демонстрационные интенсивные сады с привлечением местного населения регионов и предоставления им новых экономических возможностей.

Компонент II. Поддержка инвестиций в цепочки создания стоимости в плодоовощеводстве с высокой стоимостью. Это кредитная линия для фермеров, кооперативов и других важных производителей.

Компонент III. Содействие торговле и маркетингу, в рамках которого будут укрепляться системы рыночной информации, создаваться агрологистические центры в областях, усиливаться службы защиты и карантина растений.