Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) рассматривают новый заём в 200 млн долларов на модернизацию системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и президент АБР Масацугу Асакава 13 июля в формате видеоконференции обсудили механизмы поддержки со стороны банка в период пандемии коронавируса.

«Президент АБР сообщил, что в настоящее время завершается подготовка к одобрению нового займа в размере 100 млн долларов на модернизацию и оснащение системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана», — говорится в сообщении. По данным ведомства, заём планируется одобрить в начале августа.

Для реализации данного проекта будет привлечено софинансирование в размере 100 млн долларов со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, добавили в пресс-службе.

В конце июня АБР одобрил представление Узбекистану 500 млн долларов для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Кредитное соглашение было подписано в минувший четверг. В мае АБР также перераспределил 19,5 млн долларов из текущего займа, чтобы позволить Узбекистану закупить еще 800 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).