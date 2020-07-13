Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 12 июля примерно в 00:20 на 47-м км автодороги 4P 87 на территории Чиракчинского района Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Водитель Orlando, житель Ханкинского района Хорезмской области М. М. (1976 г. р.), проехал на красный свет светофора и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF XF 105 под управлением Б. Я. (1979). От удара грузовик опрокинулся.

В результате аварии водитель, а также и пассажир легкового автомобиля, житель Турткульского района Каракалпакстана Т. Ж. (1983), погибли на месте от полученных травм.

Другие пассажиры — житель Дехканабадского района Кашкадарьи К. Д. (1992) и жители Ургенчского района Хорезма А. Ш. (1983), К. Н. (1984), Ж. Ш. (2010), Ж. Н. (2013) и Ж. Д. (2016) — получили ранения и госпитализированы.