В июне на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» завершилось размещение корпоративных облигаций АКБ ASIA ALLIANCE BANK среди юридических и физических лиц в объеме 45 млрд сумов.

В 2019 году ASIA ALLIANCE BANK осуществил дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 50 млрд сумов, номинальной стоимостью 1 млн сумов и сроком обращения семь лет, с характеристикой субординированного долга. Облигации находятся в листинге РФБ «Тошкент» и могут свободно обращаться.

Основными целями выпуска собственных корпоративных облигаций ASIA ALLIANCE BANK являются укрепление долгосрочной ресурсной базы банка, а также расширение возможностей привлечения средств с организованных рынков капитала.

Данный выпуск корпоративных облигаций является эксклюзивным проектом для рынка ценных бумаг Узбекистана за последние годы. Это еще один смелый шаг в формировании кредитной истории банка и укреплении его позиций на рынке капитала. Успешное размещение облигаций банка было оценено известными экспертами как еще одно достижение для национальной валюты и рынка капитала Узбекистана.

С момента образования ASIA ALLIANCE BANK организовано 12 выпусков акций на сумму 167,5 млрд сумов, которые были успешно размещены среди акционеров. Также было организовано и размещено шесть выпусков депозитных сертификатов на сумму около 400 млрд сумов и со сроком обращения до трех лет.

Успешный выход ASIA ALLIANCE BANK на рынки капитала и его репутация в качестве надежного заемщика свидетельствуют о растущем доверии инвесторов по отношению к банку.

ASIA ALLIANCE BANK с 2009 года успешно осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг. За это время банк создал современную банковскую инфраструктуру и проявил себя в качестве надежного партнера, оказывая весь спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам. В настоящее время банк обслуживает свыше 10,5 тысяч корпоративных и 260 тысяч частных клиентов.

Банк предоставляет онлайн-сервисы своим клиентам круглосуточно, платежи через каналы дистанционного обслуживания выполняются автоматически без участия сотрудников. Мобильное приложение MyAlliance обладает всеми современными функциями для розничных клиентов.

Достижения ASIA ALLIANCE BANK на банковско-финансовом рынке получили высокие оценки авторитетных международных финансовых изданий. Банк признан «Лучшим банком Узбекистана» со стороны Global Finance за последние семь лет (2014−2020 годы), а также со стороны Euromoney (2016 и 2018 годы) и The Banker (2016, 2017 и 2019 годы). Банк обладает рейтингом международного рейтингового агентства Moody’s Investor Service на уровне В2.

Недавно Сенат Олий Мажлиса одобрил законопроект, разрешающий выпуск корпоративных облигаций обществам с ограниченной ответственностью (ООО) с отменой излишних ограничительных норм по выпуску данного вида ценных бумаг. В перспективе ожидается, что рынок облигаций будет достойной альтернативой банковскому кредиту по привлечению финансирования, а для населения и инвесторов — привлекательным инструментом для вложения свободных средств.

ASIA ALLIANCE BANK на основе опыта на рынках ценных бумаг готов проконсультировать АО и ООО по выпуску и размещению корпоративных облигаций и выступить в качестве андеррайтера на рынках капитала.

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