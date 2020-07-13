В Ташкенте скончалась 67-летняя женщина, у которой был выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Это 61-й зарегистрированный случай в стране.

Жительница Шайхантахурского района М. Т. 10 июля, после подтверждения COVID-19, была госпитализирована с острой дыхательной недостаточностью в реанимационное отделение инфекционной больницы в Зангиатинском районе.

Пациентке был поставлен диагноз «крайне тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность III степени, острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Отмечается, что у нее были такие сопутствующие болезни, как гипертония II степени, артериальная гипертензия, сахарный диабет и хронический холецистит.

Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.