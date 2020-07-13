В Ташкенте скончалась 67-летняя женщина, у которой был выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Это 61-й зарегистрированный случай в стране.
Жительница Шайхантахурского района М. Т. 10 июля, после подтверждения COVID-19, была госпитализирована с острой дыхательной недостаточностью в реанимационное отделение инфекционной больницы в Зангиатинском районе.
Пациентке был поставлен диагноз «крайне тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность III степени, острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Отмечается, что у нее были такие сопутствующие болезни, как гипертония II степени, артериальная гипертензия, сахарный диабет и хронический холецистит.
Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
Vladi i
“Отмечается, что у нее были такие сопутствующие болезни, как гипертония II степени, артериальная гипертензия, сахарный диабет и хронический холецистит.“
Почти у всех встречается сопутствующие заболевания в виде сахарного диабета и как итог холецистита и других заболеваний, то есть человек носит на себе лишних 20-50 кг, (кто хочет, поднимите мешок цемента и попробуйте походить немного), кроме этого еще и органы в жире.
Соответственно возникает вопрос, почему никто не проводит ни в школах, ни в институтах профилактические разговоры на тему здоровья, какие продукты вредные и какие нет, какие приводят к сахарному диабету и какие нет, почему спорт залы такие дорогие? Было бы круто если организовали дешевые ГОСударственные спорт залы, где люди могли бы своё здоровье сберегать.. Надеюсь кто нибудь обратит внимание на этот комментарий..