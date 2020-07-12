Количество случаев коронавируса, зарегистрированных в Узбекистане, приблизилось к 13 тысячам. За 12 июля эта цифра увеличилась на 484 (почти как днем ранее — 486) и достигла 12997, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 142 последних случаев 45 подтверждены в карантинном центре в Ташкентской области (все — прибывшие из-за рубежа) и 97 — среди населения столицы.

В целом из 484 случаев за день 219 выявлено в карантинных учреждениях и рекордные 265 — среди населения.

В течение дня было выписано 129 пациентов, общее число вылечившихся составило 7852 (60%).

На лечении в медучреждениях находится 5085 человек, состояние 43 из них тяжелое, 7 — крайне тяжелое.

Число умерших пациентов с коронавирусом выросло на 3 (все — в Ташкенте) и достигло 60. Последний известный случай — 63-летняя М. Х., жившая в Алмазарском районе. Минздрав отмечает, что у нее две недели были высокая температура тела, слабость, кашель, но она лечилась дома. Из-за сохраняющейся температуры она сдала анализ на COVID-19, инфекция подтвердилась.

Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу в Заигиатинском районе. Сообщается, что у нее был ряд хронических заболеваний. Несмотря на реанимационные процедуры, пациентка скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Сейчас на карантине в домашних условиях находится 50253 человек, в стационарных — 25482.

Источник: Минздрав.