11 июля в Узбекистане обновлен рекорд дневного прироста выявленных случаев коронавируса COVID-19. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, за день число случаев выросло на 486, достигнув 12513.

Из 111 последних случаев 34 подтверждено в карантинном центре под Ташкентом (все — прибывшие из-за рубежа), 62 — в Андижанской области (43 — бывшие в контакте с инфицированными и взятые на карантин, 19 — среди населения), 15 — в Самаркандской области (все — контактировавшие).

В целом из 486 случаев за день 391 выявлено в карантинных учреждениях и 95 — среди населения.

В течение дня выписано 193 пациента, вылечившихся от коронавируса. Общее число выздоровевших составило 7723 (61%).

Число умерших пациентов с коронавирусом, о которых сообщено официально, за день увеличилось на 3 и достигло 57.

Сейчас на лечении находится 4733 пациентов, состояние 45 из них тяжелое, 7 — крайне тяжелое.





Источник: Минздрав.