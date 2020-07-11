«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку самой вкусной выпечки с меренгой.
Шоколадный тарт с черной смородиной
Вкусный шоколадный тарт из нежнейшего теста с кисло-сладкой ягодной начинкой, которая уравновешивается воздушной и хрупкой меренгой.
Торт «Павлова»
Торт «Павлова» — это воздушное мягкое облако и удивительное вкусное сочетание ягод, крема и белковой меренги.
Рулет из меренги
Рулет из безе — это нежный и легкий летний десерт. Воздушная меренга в сочетании со сливочно-сырным кремом и ароматными летними ягодами покоряет с первой ложечки.
Тарт с ревенем и меренгой
Интересный и неповторимый пирог из ревеня, который удивит всех. Если под рукой нет ревеня, то смело можно заменить его на кислое яблоко.
Брауни с меренгой
Популярный и любимый американский шоколадный десерт можно разнообразить и сочетать с другими десертами, каждый раз получая новый вкус и текстуру.
Лимонный тарт с меренгой
Тарт с лимонным кремом и меренгой — безусловная классика, более совершенного сочетания слегка кисловатого крема и сладкой меренги трудно представить.
Сливочно-яблочный пирог с безе
Нежный пирог со сливочно-яблочной начинкой под облаком воздушного безе, который не оставит никого равнодушным.
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