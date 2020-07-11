Общенациональное движение «Юксалиш» оценило стоимость мер по поддержке населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период пандемии коронавируса.

По состоянию на 9 июля общая сумма составила 62,593 трлн сумов, или более 6,13 млрд долларов. Из этой суммы:

расходы Антикризисного фонда при Министерстве финансов составили 5,293 трлн сумов ($519,6 млн);

налоговые и таможенные льготы — 1,636 трлн сумов ($160,6 млн);

отсрочка налогов и приостановление штрафных санкций — 2,51 трлн сумов ($246,4 млн);

меры поддержки в банковской сфере — 48,215 трлн сумов ($4,73 млрд);

Фонд реконструкции и развития Узбекистана — 3,306 трлн сумов ($324,6 млн);

меры поддержки реального сектора экономики — 1,632 трлн сумов ($160 млн).

В сфере стимулирования занятости населения, сохранения рабочих мест и доходов трудящихся приняты следующие меры:

за счет Фонда общественных работ обеспечена временная занятость около 230 тысяч безработных;

за счет субсидирования развития приусадебных участков и создания сельскохозяйственных кооперативов обеспечена занятость более 33 тысяч малообеспеченных семей;

за счет субсидий на развитие предпринимательства среди населения трудоустроены 3000 безработных;

20 тысяч безработных получили пособий по безработице;

обеспечена занятость 374 тысяч граждан на три месяца работы;

27 тысячам безработным выплачены пособия на общую сумму 10 млрд сумов.

Движение указывает, что указами и постановлениями президента 500 тысяч предпринимателей и свыше 8 миллионов граждан получили льготы и преференции на сумму около 30 трлн сумов.

Объем выделенных кредитов в рамках программы развития семейного предпринимательства в 2020 году составит около 4 трлн сумов.

По результатам исследования выявлено 583 тысячи малообеспеченных семей, нуждающихся в материальной поддержке. В рамках общенародного движения «Доброта и поддержка» им оказана материальная помощь в размере 307 млрд сумов.

На борьбу с распространением короновирусной инфекции направлено 1,7 трлн сумов: из Общественного фонда «Милосердие и здоровье Узбекистана» — 29,3 млрд сумов, резервного фонда Кабинета Министров — 31,4 млрд сумов, из госбюджета — 68,6 млрд сумов, благотворительного фонда «Махалла» — 81 млрд сумов, средств Госкомрезерва — 123,5 млрд сумов, средств Антикризисного фонда — 1,35 трлн сумов.

Из общей суммы:

157,6 млрд сумов израсходовано на приобретение медицинского оборудования и изделий;

385,9 млрд сумов — приобретение тестов ПЦР, лекарственных средств и средств индивидуальной защиты;

257,6 млрд сумов — дополнительное материальное стимулирование и выплата 6% доплаты медработникам;

599,1 млрд сумов — строительство карантинных зон и специальных больниц;

299,8 млрд сумов — содержание лиц, находящихся в карантине.

Кроме того, приобретено оборудования и введены в строй новые медучреждения. За счет бюджетных средств — свыше 72 млрд сум ($7,1 млн) — приобретены медицинские изделия и оборудование:

500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 57,5 млрд сумов ($5,75 млн);

60 аппаратов УЗИ — 6,5 млрд сумов ($648 тысяч);

10 ПЦР-аппаратов — 2,1 млрд сумов ($210 тысяч);

60 дефибрилляторов — 2,8 млрд сумов ($280 тысяч);

90 кардиомониторов — 1,8 млрд сумов ($180 тысяч);

500 пульсоксиметров — 1,2 млрд сумов ($125 тысяч).

Для инфицированных COVID-19 выделено 12 инфекционных и перепрофилировано 16 лечебно-профилактических учреждений в Ташкенте. В медучреждениях в областях Узбекистана введено 3367 койко-мест, в 22 лечебно-профилактических учреждениях — 7130 резервных коек.

В Зангиатинском районе Ташкентской области введен в строй инфекционный стационар на 1000 коек. Завершается работа по сдаче в эксплуатацию 2-го городского перинатального центра (260 коек) и городского детского многопрофильного медицинского центра (240 коек) в Ташкенте.

Как мы писали ранее, в течение нового 20-дневного карантина (до 1 августа) 120 тысяч нуждающихся семей, как ожидается, получат от государства продукты, лекарства и товары первой необходимости. На это выделено 20 млрд сумов ($1,96 млн).