Подросток обвиняется в убийстве 5-летней девочки в Навбахарском районе Навоийской области, сообщила пресс-служба областного УВД.

8 июля 16-летний житель 6-го микрорайона Зарафшана Б. К. вместе с отцом и матерью приехал в гости в дом дедушки в махалле «Янгихает» Навбахорского района. Там подросток ударил кухонным ножом в область шеи 5-летней падчерицы дяди М. А., в результате чего она скончалась.

Оказавшаяся свидетелем происшествия мать девочки М. Д. также получила ножевые ранения, а Б. К. скрылся с места преступления. В данное время мать находится в реанимационном отделении районной больницы.

В результате оперативных действий сотрудников УВД Навоийской области подозреваемый был задержан в тот же день.