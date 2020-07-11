С января по июнь в Узбекистане произошло 2388 дорожно-транспортных происшествий, что на 176, или 6,9%, меньше, чем за первое полугодие прошлого года (2564), сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Количество ДТП со смертельным исходом составило 642 (в первом полугодии 2019 года — 777, -17,4%). В 1746 авариях (1787, -2,3%) зафиксированы телесные повреждения. Сколько человек скончалось и пострадало, не уточняется.

1154, или 48,3% ДТП, произошло с участием пешеходов, 383, или 16%, — с участием детей и 101, или 4,2%, — велосипедистов.

По типу происшествий большая часть — 968, или 40,4% ДТП, — это наезд автомобиля на пешехода, 756, или 31,7%, — столкновение автомобилей, 257, или 10,8%, — наезд на велосипедиста, 162, или 6,8%, — столкновение с препятствием, 158, или 6,8%, — опрокидывание автомобиля, 43, или 1,8%, — столкновение со стоящим автомобилем, 12, или 0,5%, — столкновение с гужевой повозкой и 32, или 1,3%, — другие.

В 26,2% случаев аварии произошли по причине перехода пешеходами улиц в неположенном месте, в 14,5% — несоблюдения установленного режима скорости, в 10,3% — внезапного появления пешеходов на дороге, в 7% — обгона или выезда на встречную полосу движения, в 5,3% — передвижения велосипедистов по проезжей части, в 5,1% — засыпания водителя за рулем и в 4,2% — вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.





Источник: ГУБДД МВД. Нажмите для увеличения.

Почти половина, или 48,6%, ДТП зарегистрировано на дорогах государственного значения (межобластных), 27,2% — местного значения и 24,2% — международного значения.

Самое большое число ДТП за полгода произошло в Ферганской области — 357 (в первом полугодии 2019 года — 351, +2%). Далее идут Ташкентская область — 304 (356, -14%) и Ташкент — 274 (320, -15%).

В некоторых регионах число аварий заметно выросло: в Наманганской области — со 173 до 236, или на 36%, в Самаркандской — с 215 до 253, или на 18%. Существенное снижение отмечено в Джизакской области — с 95 до 59, или на 38%, и в Сурхандарье — со 166 до 106, или на 36%.

В дневное время зафиксирован 61% всех ДТП, в ночное — 39%. По данным ГУБДД, всего 13,2% дорог оснащены осветительными приборами.

Отметим, что ГУБДД МВД впервые публикует подобную детальную статистику за полгода.