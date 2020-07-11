Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле статуса мечети, сообщает РИА Новости.
Ранее госсовет Турции аннулировал решение правительства страны от 1934 года о музейном статусе собора.
Госсовет постановил, что собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана, в документах фонда указан как мечеть, и его использование «в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно», уточняет агентство «Анадолу».
Собор Святой Софии в Стамбуле — знаменитый памятник византийской архитектуры, крупнейший христианский храм до постройки собора Святого Петра в Риме. После падения Византийской империи в 1453 году его перестроили в мечеть. В 1934 году первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Святую Софию музеем. В 1985 году здание музея было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение об утрате собором статуса музея вызвало большой резонанс, отмечает РИА Новости. Обеспокоенность происходящим выразили в ЮНЕСКО, Греции, Франции и ряде других стран и организаций.
Zafar Rahimov
Это место вот уже почти 600 лет не собор
Doniyor Bakhtiyor
Турция может распоряжаться зданием как хочет. Не понятно почему другие страны возмущаются.