Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов рассказал, что переболел коронавирусом и поделился своими рекомендациями.

По его словам, у него наблюдалась повышенная температура — в пределах 37,1−37,2 градусов, слабость, боль в теле. Он сдал тест, который подтвердил коронавирусную инфекцию.

«Я обратился к врачам. По их рекомендации провели МРТ легких. Сдал общий анализ крови. Согласно диагнозу, у меня была легкая форма коронавируса. И я пережил эту болезнь дома, в изоляции от членов семьи», — сообщил он.

По рекомендации врачей он каждые два часа измерял температуру, которая в первые дни достигала 38−39 градусов, и выпивал по 5−6 литров воды в день.

«Когда температура была 37−38 градусов, я не принимал никаких таблеток. Но когда температура достигала 39 градусов, принимал жаропонижающие лекарства — такое случилось дважды. В первые два дня, ночью была лихорадка… По рекомендации врачей по причине покраснения в горле полоскал его [дважды в день]. Была заложенность носа, промывал его специальные шприцами и растворами. Три раза в день принимал таблетку с содержанием витамина C. В основном рекомендовали процедуры, которые проводятся при простуде и гриппе», — рассказал Комил Алламжонов.

Он отметил, что у каждого пациента коронавирус протекает по-разному, но многие, по его словам, могут спутать коронавирус с обычной простудой.

«Многие не знают, что у них протекает коронавирус. Во-первых, я призываю соотечественников не впадать в панику и обязательно пройти обследование у врача», — сказал он.

Комил Алламжонов со ссылкой на слова врачей заявил, что 7−8-й дни заболевания коронавирусом «особенно опасны».

«Поначалу температура находится в пределах 37,1−37,2 градусов… Например, у меня через три дня температура спала, однако затем появляется короткий кашель. После этого врачи прописали антибиотики. Я прошу вас не принимать различные лекарства без рекомендации врача», — подчеркнул он.

Комил Алламжонов отметил, что участились случаи приема лекарств без рекомендации врача, а это может нанести ущерб здоровью. Он рекомендовал сначала пройти медобследование, сдать анализы и узнать точный диагноз. При лечении от коронавируса важную роль играет наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний.

Комил Алламжонов сообщил, что на 12-й день заболевания он себя чувствует хорошо — прекратились кашель, заложенность носа и горла, исчезли слабость и вкус металла во рту, вернулось обоняние. Он признал, что в первое время беспокоился и опасался последствий COVID-19.

«Был страх, сильное беспокойство. Хотелось даже плакать. Но, слава богу, все пережил. Полностью выздоровел. Вернулся к свободному общению с родными», — рассказал он.

Глава фонда призвал не следовать протоколам и спискам лекарств, распространяемым в социальных сетях, а обращаться к врачу при обнаружении схожих симптомов.

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