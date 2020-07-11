В Хорезмской области скончался 56-летний мужчина, у которого подтвержден коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

У жителя Шаватского района Д. С. в течение недели наблюдались высокая температура тела и слабость. После госпитализации в областную инфекционную больницу был поставлен диагноз COVID-19 и двусторонняя пневмония.

Сообщается, что у пациента были ишемическая болезнь сердца и гипертония.

Мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Это 57-й случай смерти пациента с коронавирусом и первый случай в Хорезме, о котором сообщено официально. Источники «Газеты.uz» сообщают, что в области имеются и другие случаи смерти больных COVID-19.