В Ташкенте скончалась 66-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

С 1 июля М. Р. проходила лечение в 1-й городской клинической больнице. Ей был поставлен диагноз «тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония». Заболевание сопровождалось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью.

Женщина также имела сопутствующие хронические заболевания и на протяжении последних 12 лет лечилась от сахарного диабета, отмечает Минздрав.

Несмотря на реанимационные процедуры, состояние пациентки ухудшилось, она скончалась от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Это 56-й официально зарегистрированный случай смерти пациента с коронавирусом в стране.