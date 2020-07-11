В Ташкенте скончалась 50-летняя женщина, у которой подтвержден коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Жительница Мирабадского района в период с 3 по 9 июля лечилась в домашних условиях. После усиления симптомов дыхательной недостаточности она была госпитализирована в 1-ю городскую клиническую больницу. В этот же день ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

Женщине был поставлен диагноз «тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония». У нее также отмечены сопутствующие болезни: ишемическая болезнь сердца и — впервые — сахарный диабет. Год назад было выявлено онкологическое заболевание.

Несмотря на усилия врачей, состояние пациентки резко ухудшилось, она скончалась от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Это 55-й официально зарегистрированный случай смерти пациента с коронавирусом в стране.