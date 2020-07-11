Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 11 июля выросло на 196 и достигло 12402, сообщило Министерство здравоохранения.

124 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 37 — в Самаркандской области у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин, 20 — в Ташкенте (из них 18 — среди населения и 2 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин). Еще 15 случаев диагностировано среди населения в Бухарской области.

Число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 7540. Лечение проходят 4806 пациентов.