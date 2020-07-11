Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 11 июля выросло на 179 и достигло 12206, сообщило Министерство здравоохранения.

126 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 30 — среди населения в Ташкенте, 14 — в Каракалпакстане (из них 13 — среди населения и 1 — контактировавшего с заболевшим и помещенного на карантин), 9 — в Навоийской области у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране на данный момент составляет 7530. Лечение проходят 4621 пациента, из них 43 — в тяжелом состоянии и 10 — в крайне тяжелом.