Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил о создании независимой комиссии для оценки действий ВОЗ, а также мер других государств по борьбе с пандемией COVID-19, говорится на сайте организации.

Группу экспертов возглавят бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф.

Планируется, что промежуточный доклад комиссия подготовит и представит к ноябрьской встрече министров здравоохранения стран, входящих в ВОЗ, в ноябре, а основной доклад — в мае.

«Это не будет стандартный отчет, чтобы поставить галочку, а затем положить на полку собирать пыль. Это то, к чему мы отнесемся со всей серьезностью», — заверил Гебрейесус.

В конце мая США разорвали отношения с организацией. Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал ВОЗ за ее действия во время пандемии. В частности, он говорил, что организация игнорировала достоверные сообщения о коронавирусе в Ухане в декабре 2019 года и не исследовала информацию, которая шла вразрез с официальной позицией Китая.