В пятницу и субботу по Узбекистану наблюдается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь местами по Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям возможен кратковременный дождь, гроза, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Подток прохладной воздушной массы с территории восточного Казахстана вызывает небольшой спад дневной температуры по Узбекистану. Сегодня и завтра температура воздуха в дневные часы составит +32…+35 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +37…+39 градусов. Ночная температура сохранится в пределах +19…+24 градуса. Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В воскресенье по равнинной территории Узбекистана ожидается сухая и солнечная погода, лишь в горных районах республики местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Влияние относительно прохладной воздушной массы сохранится и в воскресенье. Температура воздуха будет ночью в пределах +19…+24 градуса, днем — +32…+37 градусов, по югу и пустынной зоне — до +39 градусов. Такие значения температуры близки к климатической норме этих дней, отмечают синоптики.