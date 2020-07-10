Пропавший ранее мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым. Об этом 9 июля сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя полиции. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Об исчезновении 64-летнего градоначальника сообщила его дочь. Тело мэра обнаружили на поросшем лесом склоне горы в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков, в которых участвовали 600 полицейских и пожарных, собаки и дроны.

Предварительной причиной смерти Пак Вон Суна является самоубийство, сообщил журналистам официальный представитель полиции, отметив, что точную причину предстоит установить в ходе вскрытия, пишет ТАСС.

Машина скорой помощи, которая перевозила тело мэра Сеула, остановилась у больницы Сеульского национального университета. Фото: Yonhap.

По данным правоохранительных органов и мэрии, мэр покинул свою резиденцию в 10:44 (6:44 по ташкентскому времени). Незадолго до этого администрация Сеула распространила сообщение об отмене одного из мероприятий в расписании мэра в силу непредвиденных обстоятельств.

Как отмечает агентство Yonhap, в четверг в 16:40 (12:40) мэр должен был встретиться с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Ёлем. Однако из-за плохого самочувствия Пак Вон Сун не вышел на работу.

Дочь мэра сообщила, что уходя из дома, ее отец оставил записку, которая по своему содержанию напоминала завещание. Последний раз сигнал телефона сеульского мэра был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе столицы Сонбук.

Некоторые южнокорейские СМИ связали гибель политика с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах. Так, по данным газеты «Хангук кёнчжэ», днем ранее бывшая подчиненная мэра подала в полицию заявление на Пак Вон Суна. Сотрудник полиции на встрече с журналистами подтвердил, что заявление было подано в среду, но не уточнил деталей, сообщает The Guardian.

Пак Вон Сун, юрист по образованию, с 1982 года работал в адвокатской сфере и занимался вопросами прав человека, указывает BBC.

В конце 1970-х годов его исключили из Сеульского национального университета за участие в студенческих протестах против диктатуры Пак Чун Хи. После отчисления он несколько месяцев провел в тюрьме.

В 1993 году он работал научным сотрудником на юридическом факультете Гарвардского университета.

На посту мэра Сеула Пак Вон Сун активно занимался благоустройством города. В 2013 году он добился отмены повышения платы за проезд в сеульском метро и на пригородных поездах.

Он являлся членом правящей Демократической партии «Тобуро» и занимал пост мэра Сеула с 2011 года. Многие считали его потенциальным кандидатом на президентских выборах 2022 года.

Согласно закону, после смерти Пак Вон Суна обязанности градоначальника до 7 апреля 2021 года, когда состоятся местные выборы, будет исполнять его заместитель по административным вопросам Со Чжон Хёп.