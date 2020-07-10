ООО Roodell — официальный импортер LADA в Узбекистане — объявило об очередной акции по снижению предоплаты на автомобили LADA в лизинг.

Компания рассказала, как формируется цена и процентные ставки на автомобили LADA Vesta седан.

Наиболее выгодное предложение начинается с комплектации Classic/Start со стоимостью 115,9 млн сумов. Минимальная предоплата по лизингу составляет 13,5% от стоимости автомобиля, но стартовое вложение включает в себя дополнительные расходы по оформлению автомобиля.

Стартовое вложение включает следующие расходы:

предоплата от 20% (от 13,5% только на Classic/Start);

комиссия лизинговой компании — 5%;

дорожный фонд — 3%;

регистрация номера и техпаспорта;

страховой полис КАСКО на весь срок лизинга.

Таблица расчетов лизинговых платежей с предоплатой 20% на 36 месяцев на модели LADA Vesta седан:





Комплектация Classic/Start реализуется в лизинг с предоплатой от 13,5%.

При минимальной предоплате 20% переплата за весь срок лизинга (36 месяцев) составляет 54%, в год — по 18%, в месяц — по 1,5%.

Таблица расчетов лизинговых платежей с предоплатой 50% на 36 месяцев на модели LADA Vesta седан:





При предоплате 50% переплата за весь срок лизинга (36 месяцев) составляет 38%, в год — по 12,7%, в месяц — по 1,1%.

Таблица расчетов лизинговых платежей с предоплатой 20% на 24 месяца на модели LADA Vesta седан:





Комплектация Classic/Start реализуется в лизинг с предоплатой от 13,5%.

При предоплате 20% переплата за весь срок лизинга (24 месяца) составляет 38%, в год — по 19%, в месяц — по 1,6%.

Таблица расчетов лизинговых платежей с предоплатой 50% на 24 месяца на модели LADA Vesta седан:





При предоплате 20% переплата за весь срок лизинга (24 месяца) составляет 28%, в год — по 14%, в месяц — по 1,2%.

Таблица расчетов лизинговых платежей с предоплатой 20% на 13 месяцев на модели LADA Vesta седан:





Комплектация Classic/Start реализуется в лизинг с предоплатой от 13,5%.

При предоплате 20% переплата за весь срок лизинга (24 месяца) составляет 24,5%, в месяц — по 1,6%.

Таблица расчетов моделей LADA Vesta седан в лизинг с предоплатой 50% на 13 месяцев:





При предоплате 50% переплата за весь срок лизинга (13 месяцев) составляет 19%, в месяц — по 1,5%.

Предложение действует до 31 июля. Количество автомобилей ограничено.

Расчет ежемесячного платежа, сформированный при помощи маркетинговых скидок, является предварительным, подлежит уточнению перед или при заключении договоров лизингования/страхования, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 369 ч.2 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

Получить подробную информацию можно у официальных дилеров Roodell.

На правах рекламы.