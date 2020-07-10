«Капиталбанк» взял курс на поддержку предпринимательства — разработана новая линейка тарифов для малого, среднего и крупного бизнеса. Теперь предприниматели смогут обслуживаться по сниженным ценам и на специальных льготных условиях.

«В начале года никто не ожидал, что мир охватит экономический кризис. Мы — не исключение. Все предприятия сейчас терпят убытки и, к сожалению, некоторые из них не смогут оправиться после кризиса. А ведь частное предпринимательство — это движущая сила экономики страны. Наша задача — по мере возможностей смягчить последствия кризиса и помочь предпринимателям как можно быстрее и безболезненнее встать на ноги. И хотя „Капиталбанк“ тоже остро ощущает последствия пандемии, при разработке тарифов мы постарались снизить цены до минимума. Абонентская плата по новым тарифам теперь куда ниже, чем раньше. Например, плата по тарифу Online 24/7 составляет всего 100 тысяч сумов в месяц, без отдельных комиссий за дебетовые обороты», — рассказывает Озод Каримов, директор департамента корпоративного бизнеса.

Тариф Online 24/7 призван обслуживать бизнес любого масштаба — от малого до крупного. Главное преимущество тарифа в том, что предприниматель сможет проводить межбанковские платежи мгновенно и в любое время.

Специально для малого бизнеса разработан тариф «Розничный бизнес». Продуктовые и вещевые магазины, салоны красоты, автомойки — подключить свой бизнес к тарифу смогут любые предприятия, продающие в розницу или оказывающие бытовые услуги. В тариф включены те же функции, что и в Online 24/7, и вдобавок к этому на местах будут подключены терминалы и кассовые онлайн-аппараты.

В продуктовых магазинах также будет подключена услуга QR-онлайн, которая позволит покупателям оплачивать продукт по QR-коду при помощи смартфона, не обращаясь к кассе.

Большие предприятия тоже переживают не лучшие времена. Убытки крупного бизнеса исчисляются миллиардами сумов, а импорт за время пандемии сократился на 11%, скатившись к показателям 2018 года. Чтобы поддержать импортеров, «Капиталбанк» разработал тариф «Международный» со сниженным процентом за конвертацию валюты.

Благополучно выйти из кризиса — задача номер один. Команда АКБ «Капиталбанк» намерена и дальше разрабатывать продукцию, нацеленную на поддержание и укрепление предпринимательства.

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