Компания Huawei опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2019 год. В отчете говорится о прогрессе компании в обеспечении стабильности и безопасности сети, сокращении выбросов, реагировании на изменение климата, реализации плана действий по цифровому включению TECH4ALL, а также о поддержке целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР) за прошедший год.

Обеспечение стабильности сети остается важной частью социальной ответственности и миссии компании Huawei. Во время таких чрезвычайных ситуаций, как землетрясения, тайфуны, цунами и даже вооруженные конфликты, сотрудники Huawei остаются в центре кризиса для восстановления коммуникационных сетей и поддержки их бесперебойной работы. В 2019 году компания поддерживала доступность сетей во время более чем 200 крупномасштабных катастроф и стихийных бедствий.

«За прошедший год мы столкнулись с проблемами, подобных которым мы никогда не видели. И мы оставались сильными. Мы работали день и ночь, чтобы залатать дыры в тяжелейших условиях, обеспечивая бесперебойность работы бизнеса и своевременное предоставление продуктов и услуг нашим клиентам. Мы помогли развернуть сети стоимостью в сотни млрд долларов США в более чем 170 странах. Обеспечение стабильной работы этих сетей и предоставление людям доступных технологий — это не только наша цель, но и главный постулат нашей социальной ответственности», — рассказал Лян Хуа (Liang Hua), председатель правления Huawei.

Компания Huawei также обнародовала среднесрочные и долгосрочные цели по сокращению выбросов углекислого газа, развитию циркулярной экономики и возобновляемых источников энергии, а также поделилась достигнутым прогрессом в этой области в 2019 году.

Работая в направлении сокращения выбросов, Huawei повысила энергоэффективность основной продукции до 22%. В 2019 году компания Huawei использовала 1,25 млрд кВт/ч чистой энергии, что эквивалентно сокращению 570 тысяч тонн углекислого газа.





Чтобы внести свой вклад в циркулярную экономику, компания Huawei стремится к максимальному использованию ресурсов на протяжении всего жизненного цикла продукции. Например, 86% продукции, возвращенной компании, было использовано повторно, и только 1,24% электронных отходов было вывезено на свалку.

Компания Huawei также стремится использовать больше возобновляемых источников энергии. Суммарная мощность фотоэлектрических (ФЭ) установок, построенных на территориях кампусов Huawei, составляет 19,35 МВт, а в 2019 году было выработано 13,57 млн кВт/ч электроэнергии.

Компания также применяет свои интеллектуальные фотоэлектрические решения в более широком масштабе, например, в рамках проекта солнечной электростанции мощностью 300 МВт в аргентинской провинции Жужуй. Данная солнечная электростанция производит 660 млн кВт/ч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения электроэнергией 160 тысяч домов.

Компания Huawei стремится к дальнейшему развитию цифровых технологий и обеспечению всеобщего доступа к ним. В 2019 году компания Huawei запустила решение RuralStar Lite, которое значительно сокращает расходы на строительство и обеспечивает связь для более 40 млн человек, проживающих в труднодоступных районах. Это решение может быть реализовано на всех типах рельефа, таких как равнины, холмистые районы, пустыни и острова.

Компания Huawei также сотрудничала со своими партнерами в рамках проекта мобильного цифрового класса DigiTruck, позволившего организовать обучение цифровым навыкам почти 800 кенийцев, проживающих в отдаленных регионах.

В сентябре 2019 года компания Huawei подписала меморандум о взаимопонимании с региональным бюро ЮНЕСКО для Восточной Африки. Обе стороны будут работать вместе, чтобы внедрить проект DigiTruck, охватив максимальное количество стран, и сделать цифровые навыки доступными для всех африканцев.

В докладе Huawei говорится, что ИКТ будут играть решающую роль в достижении ЦУР ООН. Компания призвала всю отрасль к совместной работе по содействию социально-экономическому развитию, охране окружающей среды и благосостоянию человечества.

«Huawei верит в открытость и сотрудничество для достижения общего успеха. Мы работаем с отраслевыми партнерами, такими как наши поставщики, чтобы построить процветающую индустриальную экосистему. Мы абсолютно уверены, что сможем преодолеть эти трудности. Мы будем придерживаться этого курса и продолжать создавать ценности для наших клиентов и всего мирового сообщества», — заявил Тао Цзинвен (Tao Jingwen), член правления и председатель Комитета по устойчивому корпоративному развитию компании Huawei.

Компания Huawei осуществляет свою деятельность в Узбекистане на протяжении 20 лет и следует целям устойчивого развития, предоставляя инновационные технологии и реализуя проекты, направленные на поддержку сфер образования, здравоохранения и борьбы с последствиями климатических изменений.

Полный отчет можно скачать по ссылке.

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