Компания Ecos производит медицинские маски N95. Уже сейчас можно обеспечить чистый воздух для всех своих близких.

При вдохе в организм попадают миллионы разных частиц, среди которых есть как совершенно безопасные, так и несущие вред. А ведь защищаться от них сейчас как никогда важно. Медицинские маски Ecos N95 способны надежно защитить даже от мельчайших вредных частиц и уберечь здоровье.

Что такое маска N95

Медицинские маски N95 признаны в мире как оптимальное и доступное средство защиты своего организма от пыли, вредоносных бактерий, спор грибков, а также других микроорганизмов. Маски компании Ecos выполнены из таких материалов, как спанбонд, иглопробивной полиэстер и мельтблаун.





Спанбонд изготавливается из экологически безопасных волокнообразующих полимеров. Он безвреден и применяется во всех областях, где требуется полная стерильность. Спанбонд не вызывает аллергических реакций, отлично впитывает влагу и приятен для тела. Также он гибок, благодаря чему совершенно не препятствует свободе движений.

Иглопробивной фильтрующий полиэстер используется для фильтрации воздуха от твердых частиц. Среди достоинств полиэстера — износостойкость, а также стойкость к высоким температурам.

Фильтрующий материал мельтблаун — это сетка из мелкозернистых нитей, которая способна задержать даже микроскопические вирусы и бактерии.





Сочетание данных материалов и многослойности маски обеспечивает фильтрацию воздуха до 95% и эффективно защищает даже от частиц размером 0,3 мкм. Также маски Ecos производятся в двух вариантах: классические и с клапаном выдоха. Преимущество масок с клапаном заключается в том, что в них гораздо легче и свободнее дышать.

Почему обычная маска не достаточно хорошо защищает от вирусных заболеваний





Большинство известных вирусов передается воздушно-капельным путем. При кашле заболевшего вместе со слюной выделяются также и частицы вируса. Эти частицы столь малы, что легко пролетают сквозь поры обычных масок и могут легко добраться до дыхательных органов другого человека. По этой причине такой вид не в состоянии в полной мере защитить от заражения.

Для эффективной защиты от вирусов следует пользоваться медицинскими масками N95. Именно они способны защитить от болезней. С защитными масками компании Ecos можно обрести возможность безопасно дышать.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте.

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