Почти 4000 узбекистанцев пересекли казахско-узбекскую границу через контрольно-пропускной пункт «Жибек жолы» — «Гишт-Куприк» и вернулись на родину, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
Как мы писали ранее, на этом КПП со стороны Казахстана к 8 июля скопились более 3000 узбекистанцев, ожидающих возможности вернуться на родину. Ограниченный проход через границу МИД Узбекистана объяснял техническими причинами. В тот же день президент Шавкат Мирзиёев дал поручение вывезти граждан, застрявших на контрольно-пропускных пунктах. Он заявил: «Мы обязательно вернем всех граждан, оставшихся за границей».
«В результате совместной работы Специальной республиканской комиссии, Пограничных войск СГБ и диппредставительств Узбекистана в Казахстане, 8 июля в оперативном порядке решены все технические и организационные вопросы, препятствующие свободному пересечению сограждан казахстано-узбекской границы», — говорится в заявлении МИДа.
По данным Оперативного штаба МИД Узбекистана, с вечера 8 июля и в течении дня 9 июля 2020 года КПП «Жибек жолы» — «Гишт-Куприк» пересекли 3746 сограждан.
«В настоящее время проблем с пересечением межгосударственной границы не существует, контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, скопление граждан у КПП не наблюдается», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Тамара Аристархова
То, что урегулирили вопрос прохождения границ — хорошо. Потому что неразумно наших оставлять там мучиться. Теперь другой вопрос. Есть ли у нас места для их расселения? Ведь столько не засадишь в карантинную зону. Потому и стали думать куда ещё можно расселить?
Биринчи Иккинчи
Через 2 недели будет новость, что на границе опять скопились 4000 граждан РУз.. Надо быть готовим к наплыву граждан РУз к границу
Flyer
и куда их, по домам раскидали как бессимптомников или на карантинной зоне или в гостиницах заперли?
Smart
Миграция эмигрантов из одной страны в другую страну быстро распространяет вирус. Лучше бы правительство выплатило пособие им по безработице, и договорилось чтоб в случае заболевания те страны взяли на себя обязательство по лечению больных.
Joe Doe
Видимо их сразу проверяют на наличие ковида и при отрицательном результате или если бессимптомный носитель отпускают домой, в противном случае такого наплыва карантинная система вряд ли выдержит.
Кстати! Сейчас прочел статью, там говорится, что исследования утверждают о том, что в бедных странах от голода вызванного карантином погибнет больше людей, чем от самого ковида.
Аууу, любители запретов наверху, Узбекистан с вашими строгими ограничениями это касается в первую очередь!!
Напоминаю, что кроме одноразовой благотворительной инициативы с раздачей скромных пищевых наборов, рассчитанных на несколько дней, и доставшимся редким счастливчикам правительство Узбекистана никак не помогло своему населению, повторяю никак!!