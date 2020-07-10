Почти 4000 узбекистанцев пересекли казахско-узбекскую границу через контрольно-пропускной пункт «Жибек жолы» — «Гишт-Куприк» и вернулись на родину, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Как мы писали ранее, на этом КПП со стороны Казахстана к 8 июля скопились более 3000 узбекистанцев, ожидающих возможности вернуться на родину. Ограниченный проход через границу МИД Узбекистана объяснял техническими причинами. В тот же день президент Шавкат Мирзиёев дал поручение вывезти граждан, застрявших на контрольно-пропускных пунктах. Он заявил: «Мы обязательно вернем всех граждан, оставшихся за границей».

«В результате совместной работы Специальной республиканской комиссии, Пограничных войск СГБ и диппредставительств Узбекистана в Казахстане, 8 июля в оперативном порядке решены все технические и организационные вопросы, препятствующие свободному пересечению сограждан казахстано-узбекской границы», — говорится в заявлении МИДа.

По данным Оперативного штаба МИД Узбекистана, с вечера 8 июля и в течении дня 9 июля 2020 года КПП «Жибек жолы» — «Гишт-Куприк» пересекли 3746 сограждан.

«В настоящее время проблем с пересечением межгосударственной границы не существует, контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, скопление граждан у КПП не наблюдается», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.