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Афиша на выходные
11 и 12 июля
Чем интересным можно заняться на выходных, не выходя из дома и не подвергая себя риску заражения.
Посетить онлайн-мероприятие:
Онлайн-трансляция спектакля «Последние луны»
с 12 по 16 июля
Онлайн-концерт «Сто дней одиночества»
до 31 июля
Персональная выставка Андрея Крикиса
с 3 по 31 июля
Онлайн-трансляции «Спектакль в коробочке»
3, 5, 12, 17, 19 и 24 июля
Пересмотреть фильм или сериал:
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Топ-5 фильмов для просмотра летним вечером
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